وزير الطاقة السعودي: سندات أرامكو ستكون دون نطاق 10 مليارات دولار

قال وزير الطاقة السعودي اليوم الأحد إن أرامكو السعودية ستصدر سندات من المرجح أن تكون دون نطاق العشرة مليارات دولار.

ولم يذكر الوزير خالد الفالح، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر في أبوظبي، عملة إصدار الدين المزمع لكنه قال الأسبوع الماضي خلال مناسبة في الرياض إن السندات - التي ستكون الأولى لأرامكو في أسواق الدين العالمية - من المرجح أن تكون بالدولار الأمريكي.

كان الوزير قال الأسبوع الماضي إن شركة النفط السعودية العملاقة ستصدر السندات في الربع الثاني من العام الجاري.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأحد في أبوظبي إنه لا يرى حاجة إلى اجتماع استثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول قبل أبريل نيسان.

وأضاف الفالح بأنه لن يمر وقت طويل قبل أن يجري تصحيح المقياس الرئيسي لمخزونات النفط العالمية، وقال: "ما نحتاج إلى القيام به هو تقليص مدى التقلبات في أسعار النفط".

مصفاة باكستانية

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن السعودية تعتزم إنشاء مصفاة نفط بقيمة عشرة مليارات دولار بميناء جوادر الباكستاني المطل على المحيط الهندي.

وتريد باكستان جذب استثمارات وغيرها من صور الدعم المالي لمواجهة أزمة العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي تسبب فيه جزئيا ارتفاع أسعار النفط. وعرضت السعودية على باكستان العام الماضي حزمة بقيمة ستة مليارات دولار تضمنت دعما لتمويل واردات الخام.

وقال الفالح للصحفيين في جوادر إن السعودية تسعى لجعل النمو الاقتصادي لباكستان مستقرا من خلال تأسيس مصفاة نفط وإقامة شراكة مع باكستان من خلال الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

وأضاف أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور باكستان في شهر فبراير شباط لتوقيع الاتفاق. وتابع قائلا إن السعودية ستستثمر كذلك في قطاعات أخرى.

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وقال وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان "بإنشاء مصفاة نفط في جوادر ستكون السعودية شريكا مهما في الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان".

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الفالح أجرى محادثات، مع خان ووزير الموانئ علي زيدي خلال زيارة إلى ميناء جوادر يوم السبت، بشأن التعاون في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة.

وأضافت الوكالة أن الزيارة استهدفت "بحث الترتيبات النهائية لتوقيع مذكرات التعاون والتفاهم والاستثمار في مجالات التكرير" ومجالات أخرى.

ومنذ وصول حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى السلطة في أغسطس آب، حصلت باكستان على حزم مساعدات اقتصادية من السعودية والإمارات والصين.