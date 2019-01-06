شاهد: محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي يصل إلى باكستان في زيارة استمرت ساعات

وصل ولي عهد إمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الأحد إلى باكستان، في زيارة استمرت لساعات.

وكان في استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث عقدا اجتماعا ثنائيا، تلاه محادثات على مستوى الوفود.