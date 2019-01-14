شاهد: اضراب للطواقم الأمنية في ثلاث مطارات ألمانية يتسبب في إلغاء مئات الرحلات

أضربت الطواقم الأمنية في ثلاث مطارات ألمانية، متسببة في حالة من الفوضى التي عمت حركة نقل عشرات آلاف المسافرين جوا، بعد أن دعا "اتحاد فيردي" للنقابات طواقم المطارات في دوسلدورف، وكولونيا -بون، وشتوتغارت، إلى الاضراب عن العمل كامل اليوم، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.

وقالت وكالة الانباء الالمانية إن 350 رحلة الغيت في مطار دوسلدورف كما ألغيت 142 رحلة في شتوتغارت، وكذلك الغيت 131 رحلة في كولونيا-بون.

وقد تضرر أكثر من 110 ألف مسافر بسبب الغاء الرحلات في المطارات الثلاثة تلك. كما تأثرت مطارات أخرى في البلاد بسبب الاضراب، بما فيها برلين، حيث الغيت 90 رحلة في مطار تيغل.

ويقول اتحاد النقابات إن المشغلين تسببوا في الاضراب عندما اقترحوا زيادات بنسبة 2% على مدى سنتين. وينتظر أن تجرى جولة مفاوضات مقبلة بشأن الأجور يوم 23 من الشهر الحالي.

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