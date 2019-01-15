لأجل الجدار كل شيء يهون.. شطائر البيغ ماك على مائدة البيت الأبيض وترامب يدفع الحساب

أقام الرئيس دونالد ترامب وليمة في البيت الأبيض مساء الاثنين تكريماً لفريق كليمسون الجامعي لكرة القدم بعد حصوله على لقب البطولة الوطنية.

إلا أن الوليمة كانت غريبة الأمر بعض الشيء، مئات شطائر البرغر والبطاطا والبيتزا!

فبسبب الإغلاق الجزئي للحكومة لم يكن من الممكن إقامة وليمة عادية، فلجأ ترامب لطلب الطعام من سلسلة مطاعم أمريكية للوجبات السريعة وهي برغر كينغ وماكدونالدز ووينديز.

واعترف الرئيس أنه دفع بنفسه ثمن الوجبات دون أن يفصح عن المبلغ.

وصفت أكوام علب الهمبرغر والبطاطا والبيتزا في صوانٍ فضية على مائدة كبيرة.

زيارة فريق كليمسون هي الثانية منذ تولي ترامب السلطة، حيث قاموا بزيارة سابقة في حزيران/ يونيو 2017، ويطلق عليه ترامب لقب "الفريق العظيم الذي لا يصدق".

وكان ترامب قد أعلن إغلاقاً جزئياً للحكومة، أصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة مع دخوله يومه الخامس والعشرين اليوم، على خلفية عدم الموافقة على طلبه توفير تمويل بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.

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