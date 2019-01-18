تخفيض النفقات في أميركا.. حرام على رئيسة مجلس النواب حلال على زوجة ترامب

على الرغم من حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب بالكونغرس نانسي بيلوسي من السفر على نفقات الدولة في ظل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية إلا أن زوجته ميلانيا ما تزال تستمتع برحلات جوية رسمية تصل كلفتها لآلاف الدولارات.

تقارير إعلامية أمريكية قالت الخميس إن ميلانيا ترامب سافرت على متن طائرة عسكرية من واشنطن إلى فلوريدا بتكلفة 35 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب.

وحظر الرئيس الأمريكي سفر رئيسة الكونغرس نانسي بيلوسي لزيارة الجنود الأمريكيين في أفغانستان معلناً رغبته في تخفيض النفقات في ظل الإغلاق الحكومي الجزئي الذي أوقف رواتب 800 ألف موظف حكومي.

وأعلن ترامب حظر السفر يوم الخميس في خطاب خيّر فيه بيلوسي بالسفر على متن شركات الطيران التجارية عوضاً عن استخدام الطيران العسكري المخصص لنقل نواب الكونغرس خلال زياراتهم الرسمية منذ عام 2011.

والتقط موقع جيت فوتوز المتخصص في تقفي أثر الرحلات الجوية حول العالم يوم الخميس الطائرة العسكرية الأمريكية وهي تحمل علامة الاتصال الخاصة برحلات السيدة الأولى في طريقها من العاصمة على ولاية فلوريدا.

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ولم يعلق المتحدثان باسم السيدة الأولى أو البيت الأبيض على الواقعة إلا أن شبكة سي إن إن اكدت بدورها سفر السيدة الأولى على متن طائرة رسمية يوم الخميس.

وطبقاً لموقع كوارتز الأمريكي، سافرت ميلانيا ترامب على متن طائرة من طراز بوينغ 757 والتي يكلف استخدامها حوالي 14 ألف دولار أمريكي في الساعة حيث استغرقت الرحلة من العاصمة الأمريكية إلى فلوريدا ساعتين ونصف الساعة.

ويستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية لليوم الثامن والعشرين إثر طلب ترامب من الكونغرس تخصيص ميزانية 5.7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود المكسيكية وهو ما يرفضه أغلبية النواب الأمريكيون.