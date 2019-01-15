المنتخب الفلسطيني يتعادل مع الأردن ويحافظ على أمله في كأس آسيا

حافظ المنتخب الفلسطيني على آماله الضعيفة في الصعود للدور الثاني في كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل بدون أهداف مع الأردن المتأهل بالفعل باستاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم الثلاثاء.

ودخل الأردن المباراة بعد أن ضمن تصدر المجموعة الثانية منذ الجولة الثانية عقب فوزه على استراليا وسوريا في أول مباراتين، بينما كان المنتخب الفلسطيني في حاجة للفوز ليضمن التأهل للدور الثاني.