ميسي يسجل هدفه 400 في الدوري الإسباني خلال انتصار سهل على إيبار

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل 400 هدف في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما هز الشباك في فوز برشلونة بثلاثة أهداف لصفر على ضيفه إيبار ليعزز النادي الكتالوني صدارته بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مع نهاية النصف الأول للمسابقة.

وصنع لويس سواريز، الذي أحرز ثنائية، الهدف التاريخي لميسي الذي أحرزه في الدقيقة 53 في المباراة 435 لقائد الأرجنتين مع برشلونة في الدوري ليرفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا في نفس عدد المباريات.

ومنح سواريز التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 19 عندما أنهى تحركا وتبادلا رائعا للكرة بين ميسي وزميله السابق في ليفربول فيليب كوتينيو الذي عاد للتشكيلة الأساسية لأول مرة في أربع مباريات بالدوري.

وساهم المهاجم القادم من أوروجواي وكوتينيو في صنع الهدف التاريخي لميسي الذي جاء عبر تسديدة أرضية من مدى قريب.

وهذا رقم قياسي جديد لميسي الذي يتصدر قائمة هدافي المسابقة منذ عام 2014 بينما يأتي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق في المركز الثاني برصيد 311 هدفا.

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وبدا إيبار منافسا عنيدا في الشوط الأول لكنه تراجع بعد الاستراحة ليضيف سواريز هدفه الثاني والثالث لأصحاب الأرض بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني. وجاء هدف سواريز بتسديدة من مدى قريب عبر زاوية صعبة ارتطمت بأحد المدافعين وبدلت اتجاهها وسكنت الشباك.

وخاض برشلونة المباراة تحت ضغط بعد فوز أتليتيكو مدريد في وقت سابق الاحد على ليفانتي 1-صفر ليقلص فارق الصدارة إلى نقطتين فقط لكن فريق المدرب إرنستو بالبيردي رفع رصيده إلى 43 نقطة من 19 مباراة.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني برصيد 38 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن اشبيلية ثالث الترتيب الذي خسر 2-صفر أمام أتليتيك بيلباو.

ورفع سواريز رصيده إلى 14 هدفا في المسابقة ليصبح رصيده مع صديقه المقرب ميسي 31 هدفا مجتمعين وهو رصيد أعلى من إجمالي أهداف 17 فريقا في الدوري.