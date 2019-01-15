أين يتمركز أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي في التكتل الأوروبي؟

أظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 360 ألف طبيب أسنان و450 ألف صيدلي و550 ألف معالج فيزيائي عملوا خلال العام 2016 في دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب تقرير أصدرته يورستات، فقد كان هناك اختلافات بشأن حصة أطباء الأسنان لكل مئة ألف نسمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ فقد سجلت اليونان أعلى حصة (123) طبيب أسنان لكل مئة ألف نسمة، تلتها بلغاريا (112) وقبرص (104)، فيما سُجلت أدنى النسب في بولندا (33) ومالطا (47) وسلوفاكيا (50).
وفيما يتعلق بقطاع الصيدلة، فقد سُجل في مالطا (133) كأعلى حصة من الصيادلة الممارسين في الاتحاد الأوروبي لكل مئة ألف نسمة، تلتها بلجيكا (122)، وإسبانيا (121) وإيطاليا (116)، فيما سُجل أدنى النسب في هولندا (21).
أما قطاع العلاج الطبيعي، فقد لوحظ أن أعلى نسبة لممارسي هذا القطاع في الاتحاد الأوروبي كانت في ألمانيا (225) لكل مئة ألف نسمة، وفنلندا (207 في 2014)، ولوكسمبورغ (198)، وبلجيكا وهولندا (189)، وأدنى النسب كانت في رومانيا (7) ) والبرتغال (13) وبلغاريا (23).
يذكر أن يورستات التي صدر عنها التقرير هي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية إدارتها في لوكسمبورغ وهي التي تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي.
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