أين يتمركز أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي في التكتل الأوروبي؟

أظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 360 ألف طبيب أسنان و450 ألف صيدلي و550 ألف معالج فيزيائي عملوا خلال العام 2016 في دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب تقرير أصدرته يورستات، فقد كان هناك اختلافات بشأن حصة أطباء الأسنان لكل مئة ألف نسمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ فقد سجلت اليونان أعلى حصة (123) طبيب أسنان لكل مئة ألف نسمة، تلتها بلغاريا (112) وقبرص (104)، فيما سُجلت أدنى النسب في بولندا (33) ومالطا (47) وسلوفاكيا (50).