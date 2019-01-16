البرلمان الأوربي يواصل اجتماعته لبحث تداعيات هزيمة ماي ورفض اتفاق البريكست

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يواصل البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء اجتماعاته التي بدأها الليلة الماضية في ستراسبورغ لبحث تداعيات رفض الأغلبية في مجلس العموم البريطاني اتفاق بريكست، في وقت لم تستبعد فيه المفوضية الأوروبية خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق. وكان البرلمان البريطاني قد رفض مساء أمس بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق التي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، في أكبر هزيمة تلحق برئيس حكومة بريطاني في التاريخ الحديث.

وحذر كبير المفاوضين الأوروبيين ​ميشال بارنييه​ خلال جلسة البرلمان الأوروبي، من أن "مخاطر خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الاوروبي​ بدون اتفاق لم تكن أعلى مما هي عليه الآن". وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان عن خيبته إزاء رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحدث المسؤولون عن عدم وجود خيار بديل عن الاتفاق المطروح على الطاولة.