بريطانيا أمام منعطف تاريخي

تشهد المملكة المتحدة اليوم حدثاً تاريخياً تدور رحاه في مجلس العموم البريطاني الذي سيصوّت أعضاؤه على اتفاق تفاوضت عليه رئيسة الحكومة تيريزا ماي مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي.

650 نائباً سيشاركون في التصويت الذي ستفرز نتائجه إحدى الخيارات الماثلة أمام الحكومة في هذه اللحظات: العودة للتصويت في البرلمان، العزل، التصويت على سحب الثقة، العودة إلى صناديق الاقتراع، وليس من المستبعد تماماً أن تؤدي نتائج التصويت إلى إجراء استفتاء ثان على موضوع "البريكست" أو تأجيل أو إلغاء الانفصال، أو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وتحتاج ماى إلى 318 صوتا لتمرير الاتفاق، ويتم التصويت على قبول أو رفض ما يصل إلى 6 تعديلات، ويتم تسجيل الأصوات فى قاعتين واحدة للقبول وأخرى للرفض، مع الإشارة إلى أن عددا من النواب ليس من حقهم التصويت، وهم، رئيس البرلمان، ونوابه الثلاثة، وهؤلاء يقومون بفرز الأصوات.