كينيا: ارتفاع عدد قتلى هجوم المتطرفين على نيروبي إلى 21

قال قائد الشرطة الكينية جوزيف بوينيت في خطاب أذاعه التلفزيون إن عدد قتلى هجوم المتشددين على مجمع يضم فندقا ومكاتب في العاصمة نيروبي الثلاثاء ارتفع إلى 21 يوم الأربعاء.

وأضاف بوينيت أن من بين القتلى شرطيا كان قد أصيب في الهجوم.

وأوضح أن 16 من القتلى، بما في ذلك الشرطي، كانوا مواطنين كينيين وأن باقي القتلى هم مواطن بريطاني وآخر أمريكي وثلاثة من دول أفريقية لم يتسن بعد التأكد من جنسياتهم.

وقال إن الشرطة اعتقلت اثنين للاشتباه بأنهما ساعدا منفذي الهجوم.

وشيع أهالي الضحايا اليوم الأربعاء جثامين قتلى الهجوم الذي أعلنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة مسؤوليتها عنه وقالت إنه جاء ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في نوفمبر 2017.

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