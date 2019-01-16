عامل في مشرحة: قتلى هجوم العاصمة الكينية بينهم بريطاني وأمريكي

وقال العامل إنه جرى التعرف على الجثتين استنادا لوثائق التعريف التي كانت معهما لدى وصولهما مشرحة تشيرومو، وأضاف أن 11 كانوا كينيين بينما لم تعرف هوية اثنين بسبب عدم حملهما بطاقات هوية

قالل عامل مشرحة الثلاثاء إن بريطانيا وأمريكيا بين 15 شخصا قتلوا في هجوم لمتشددين في العاصمة الكينية نيروبي.

وذكر شاهد بأن دوي إطلاق نار سمع قبل بضع دقائق من منتصف ليل الثلاثاء في مجمع فندق في نيروبي هاجمه إسلاميون متشددون، وذلك بعد ساعة من إعلان وزير الداخلية أنه تم تأمين المجمع.

وقال فريد ماتيانجي وزير الداخلية إن قوات الأمن نجحت في تأمين كل المباني التي تعرضت لهجوم من المتشددين في العاصمة نيروبي.

وقال ماتيانجي في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون "أجلت فرق الأمن العشرات من مواطني كينيا وغيرهم من الجنسيات الأخرى من تلك المباني".

وأضاف "نحن الآن في المراحل الأخيرة من تمشيط المنطقة وجمع الأدلة وتوثيق تبعات هذا الحدث المؤسف".

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

فلسطين على رأس مجموعة 77 والصين تتعهد بالدفاع عن الحق في التنمية

مقتل 14 شخصا على الأقل في هجوم كينيا وحركة الشباب الصومالية تتبنى الانفجار

بريطانيا أمام منعطف تاريخي

وأبلغ متحدث باسم حركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال رويترز بأن الحركة مسؤولة عن الهجوم.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة "نحن وراء الهجوم في نيروبي. العملية مستمرة. سنعلن التفاصيل لاحقا".