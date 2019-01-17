إيطاليا: بيرلسكوني يعلن ترشحه لانتخابات البرلمان الأوروبي القادمة

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني يوم الخميس إنه يسعى لترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في شهر مايو- أيار المقبل، وهو ما يعني ترشيح نفسه للمرة الأولى لمنصب عام منذ إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2013.

برلسكوني الذي ينتمي لحزب الوسط طُرد من مجلس الشيوخ ومُنع من العمل السياسي بعد إدانته بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع. ومع ذلك تم رفع الحظر عنه في شهر مايو-أيار من العام الماضي، مما سمح له بالعودة إلى المعترك السياسي.

يقول برلوسكوني لمؤيديه في جزيرة سردينيا بالبحر المتوسط ​​"قررت في شيخوختي المتقدّمة تولي المسؤولية بأن أذهب إلى أوروبا التي تفتقر الرؤية العميقة للعالم".