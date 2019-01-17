بانتظار قمة جديدة بين ترامب وكيم... مسؤول كوري شمالي رفيع يتوجه إلى الولايات المتحدة

توجه مسؤول كبير في نظام بيونغ يانغ إلى الولايات المتحدة، في إطار مشاورات بين الجانبين للتحضير لعقد قمة جديدة بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي.

وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ذكرت أن مبعوثاً كورياً شمالياً كبيراً يشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي، استقل الخميس طائرة من العاصمة الصينية بكين متجهة إلى واشنطن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية وكورية جنوبية نقلت في وقت سابق عن مصادر غير معلنة قولها إن من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي كيم يونج تشول في العاصمة الأمريكية يوم الجمعة لمناقشة عقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان من المقرر أن يلتقي بومبيو ونظيره الكوري الشمالي في تشرين الثاني (نوفمبر) لمناقشة عقد قمة ثانية لكن اللقاء تأجل.