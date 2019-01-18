شاهد: روسيا تعتقل عارضة بيلاروسية تزعم حيازتها معلومات عن علاقة موسكو بترامب

أظهر شريط فيديو توقيف عارضة بيلاروسية زعمت العام الماضي أن لديها أدلة على تدخل روسيا في انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وألقت الشرطة الروسية القبض على العارضة أناستاسيا فاشوكيفيتش لدى وصولها إلى مطار موسكو الخميس إثر ترحيلها من تايلاند.

وقالت شرطة موسكو إن فاشوكفيتش اعتقلت في مطار شيريميتيفو في موسكو بتهمة التحريض على الدعارة مع ثلاثة أشخاص تم ترحيلهم معها. وتظهر العارضة البيلاروسية في الفيديو وهي تقاوم قبل أن يتم أخذها من قبل رجال الشرطة.

وأودعت فاشوكفيتش في سجن تايلاندي منذ فبراير/ شباط الماضي وحكم عليها بعقوبة مع إيقاف التنفيذ الثلاثاء وتم ترحيلها بعد اعترافها أمام هيئة المحكمة بالتهم الموجهة لها.

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وكانت فاشوكفيتش، المعروفة أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي باسم ناستيا ريبك قد زعمت في وقت سابق أن تملك تسجيلات لرجل الأعمال والملياردير الروسي أوليغ ديرباسكا يتحدث فيها عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016، لكنها لم تنشرها أبدًا.

ويعرف ديرباسكا بقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما كان على علاقة عمل مع بول مانافورت، مدير حملة ترامب السابق والذي تم التحقيق معه من قبل المحامي الخاص روبرت مولر وأدين العام الماضي بالاحتيال الضريبي المصرفي.