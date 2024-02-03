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بسبب تقديمها المساعدة للاجئين الأوكرانيين.. توقيف عارضة أزياء وناشطة روسية

العارضة الروسية ناديجدا روسينسكايا
العارضة الروسية ناديجدا روسينسكايا Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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أوضحت تقارير إعلامية محلية، أن محكمة في روسيا أصدرت أمراً بالقبض على عارضة أزياء وناشطة، وذلك بسبب تقديمها المساعدة للاجئين الأوكرانيين.

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واتُهمت ناديجدا روسينسكايا، المشهورة أيضًا بنادين جيزلر، بدعوة الجمهور لممارسة أنشطة تهدد أمن الدولة، وذلك بزعمها دعوة متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي للتبرع للجيش الأوكراني.

ونفت جيزلر هذه الاتهامات.

أسست جيزلر منظمة نسائية تطوعية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في المناطق التي تم الاستيلاء عليها من قبل موسكو خلال حربها ضد جارتها أوكرانيا.

وذكرت تقارير إعلامية روسية، أن جيزلر غادرت روسيا في مايو/أيار الماضي، لكن تم اعتقالها يوم الخميس في أثناء محاولتها العودة إلى البلاد.

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