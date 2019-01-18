قال مالك حديقة الحيوانات في رفح من قطاع غزة مالك جمعة، إن أربعة أشبال أسود قضوا بسبب البرد القارس، بعيد ولادتهم بساعات. وقال جمعة إنه قام بتغطية قفص الأشبال بأغطية، ولكنه وجدهم قد فارقوا الحياة.
معاناة غزة ليست حكرا على البشر.. وفاة أربعة أشبال بسبب البرد في رفح
وكانت معظم الحيوانات في الحديقة تم تهريبها من مصر إلى القطاع عبر الأنفاق قبل سنوات. وكانت مجموعات دولية لرعاية الحيوانات أجلت خلال مهمات عدة حيوانات وطيورا، كانت تعيش في ظروف بائسة في غزة، وأعادت توطينها في أماكن أخرى.
ويجتاح برد شتاء قارس المنطقة، ما يجعل من الصعب على حيوانات تحمله، في ظل عدم توفر الرعاية المطلوبة، ونقص الإمكانيات التي يفتقدها أصلا البشر من الفلسطينيين في القطاع، بسبب حصار تفرضه إسرائيل منذ سنوات برا وبحر وجوا، بعد أن جعلت الدولة العبرية القطاع بمثابة أكبر سجن مفتوح في العالم، لنحو مليوني فلسطيني.
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