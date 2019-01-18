معاناة غزة ليست حكرا على البشر.. وفاة أربعة أشبال بسبب البرد في رفح

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قال مالك حديقة الحيوانات في رفح من قطاع غزة مالك جمعة، إن أربعة أشبال أسود قضوا بسبب البرد القارس، بعيد ولادتهم بساعات. وقال جمعة إنه قام بتغطية قفص الأشبال بأغطية، ولكنه وجدهم قد فارقوا الحياة.

وكانت معظم الحيوانات في الحديقة تم تهريبها من مصر إلى القطاع عبر الأنفاق قبل سنوات. وكانت مجموعات دولية لرعاية الحيوانات أجلت خلال مهمات عدة حيوانات وطيورا، كانت تعيش في ظروف بائسة في غزة، وأعادت توطينها في أماكن أخرى.