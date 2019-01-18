قلق في البرازيل من تداعيات نقل السفارة إلى القدس على صادرات اللحوم للدول الإسلامية

البرازيل قلقة من تأثير مشروع نقل السفارة إلى القدس على صادرات البلاد من اللحوم الحلال إلى الدول الإسلامية.

قالت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا دياز إن قطاع الزراعة قد يتضرر من قرار الرئيس بولسونارو نقل سفارة بلاده إلى القدس لأنه يؤثر على صادرات اللحوم الحلال إلى البلدان العربية والإسلامية.

وفي سؤال عن التداعيات المحتملة للقرار على العلاقات التجارية مع الدول العربية إذا تم نقل السفارة إلى القدس في ظل تخلي البرازيل عن سياسته المعهودة تجاه الفلسطينيين وتخليه عن تأييد فكرة حل الدولتين، قالت الوزيرة: "إن القطاع الزراعي الذي أمثله قلق بطبيعة الحال. البرازيل لا يمكنه أن يخسر أسواقا التي لديه ونحن بحاجة لفتح أسواق جديدة".

لكن الوزيرة أشارت في نفس الوقت إلى أن سياسة الحكومة في هذه المجال لا تزال قيد البحث مع الحكومات والشركاءالتجاريين.