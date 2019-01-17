شاهد: قطر تهزم السعودية وتأهل متأخر لعُمان في كأس آسيا

فازت قطر على السعودية 2-صفر لتحتفظ بصدارة المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم يوم الخميس وتصبح على موعد مع قمة عربية جديدة أمام العراق في دور الستة عشر.

ووضع المعز علي قطر في المقدمة في نهاية الشوط الأول بعد خطأ دفاعي فادح وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 80 ليعزز انفراده بصدارة هدافي المسابقة برصيد سبعة أهداف في ثلاث مباريات.

وحققت قطر فوزها الثالث على التوالي ودون أن تستقبل أي هدف ليرتفع رصيدها إلى تسع نقاط مقابل ست نقاط للسعودية صاحبة المركز الثاني التي ستصطدم باليابان في دور الستة عشر.

وقبل الهدف بثلاث دقائق أهدر حسن الهيدوس ركلة جزاء لقطر بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى وأنقذها الحارس محمد العويس الذي حظي بتشجيع هائل من المشجعين.

احتفال المعز بالهدف الأول

وحضر حوالي 16 ألف متفرج في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وأطلق أغلبهم صيحات استهجان أثناء النشيد الوطني القطري قبل اللقاء في ظل توتر سياسي بين البلدين.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة سياسية واقتصادية على قطر منذ يونيو حزيران 2017 بسبب مزاعم حول دعم الدوحة للإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

لكن في أول كرة مشتركة بين أكرم عفيف والبليهي تصافح اللاعبان في أجواء ودية.

بداية هادئة

وبعد بداية هادئة صنعت السعودية فرصة خطيرة حيت مرر يحيى الشهري، الذي ارتدى شارة القيادة في أول ظهور بالتشكيلة الأساسية في هذه البطولة، كرة إلى فهد المولد الذي انفرد بالمرمى وسدد من زاوية ضيقة في القائم الأيسر لمرمى قطر في الدقيقة 22.

وكاد محمد آل فتيل مدافع السعودية أن يضع الكرة في مرماه بطريق الخطأ بعد محاولة لإبعاد تمريرة من أكرم عفيف إلى زميله المعز.

لكن بعد دقائق تلقى المعز تمريرة داخل المنطقة وتعرض لخطأ من البليهي أسفر عن ركلة جزاء نفذها الهيدوس بتسديدة ضعيفة.

وقبل نهاية الشوط الأول مرر عبد العزيز حاتم كرة ضعيفة وأخطأ ثنائي الدفاع البليهي وآل فتيل في إبعادها لتصل بسهولة إلى المعز الذي انفرد وسجل الهدف من مدى قريب.

وبعد مرور ساعة من اللعب نفذ عفيف ركلة ركنية ووضع المعز الكرة برأسه في المرمى من مدى قريب لكم الحكم الكوري الجنوبي كيم دونج جين ألغى الهدف بداعي وجود خطأ.

وحاولت السعودية إدراك التعادل وشارك محمد الصيعري، المهاجم الصريح الوحيد في تشكيلة المدرب خوان أنطونيو بيتزي، لكن رغم الاستحواذ بشكل أكبر لم تهتز شباك قطر.

وأضافت قطر، مستضيفة كأس العالم 2022، الهدف الثاني بعد ركلة ركنية نفذها عبد الكريم حسن من ناحية اليمين وقابلها المعز برأسه من مدى قريب في المرمى.

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خروج لبنان

وأطاحت قاعدة اللعب النظيف بمنتخب لبنان خارج كأس آسيا لكرة القدم رغم فوزه 4-1 على كوريا الشمالية في الشارقة يوم الخميس، وهي نتيجة لم تكن كافية لإرساله إلى دور الستة عشر ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.

وأنهى لبنان مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، لكنه فقد فرصة الصعود بسبب تفوق فيتنام، صاحبة المركز الثالث في المجموعة الرابعة، في اللعب النظيف عقب تساوي الفريقين في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف التي سجلها كل منهما.

وحصلت فيتنام على خمسة إنذارات في مبارياتها الثلاث مقابل سبعة للمنتخب اللبناني، أحدهما بعد صفارة نهاية مباراة كوريا الشمالية، لينتزع أبطال جنوب شرق آسيا (الآسيان) آخر البطاقات الأربعة لأفضل فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وتقدمت كوريا الشمالية عن طريق باك كوانج-ريونج بعد تسع دقائق، لكن المنتخب اللبناني رد بثلاثة أهداف عبر جورج ملكي في الدقيقة 27 وهلال الحلوة في الدقيقة 65 والقائد حسن معتوق من ركلة جزاء قبل عشر دقائق من النهاية.

وأضاع ربيع عطايا والمدافع جوان أومري فرصتين خطيرتين في الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يجعل الحلوة النتيجة 4-1 في اللعبة الأخيرة بالمباراة.

وتصدرت قطر المجموعة الخامسة بسجل مثالي بلغ تسع نقاط من ثلاث مباريات عقب فوزها 2-صفر على السعودية، التي احتلت المركز الثاني، في مباراة أخرى في التوقيت نفسه في أبوظبي.

تأهل عُماني

فرحة لاعبو عُمان بالهدف الثالث المتأخر

أحرز المدافع محمد المسلمي هدفا في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح عُمان الفوز 3-1 على تركمانستان باستاد محمد بن زايد في أبوظبي وبطاقة التأهل للدور الثاني في كأس آسيا لكرة القدم يوم الخميس.

وهز المسلمي الشباك بضربة رأس رائعة في الثواني الأخيرة من المباراة بعد ركلة ركنية، ليمنح المنتخب العُماني الانتصار بفارق هدفين وهي النتيجة التي كان يحتاجها ليضمن صعوده للدور الثاني ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وألغى هدف ألتيميرات أنادوردييف لصالح تركمانستان قبل أربع دقائق من الاستراحة تقدم عُمان عن طريق القائد أحمد مبارك "كانو" قبل أن يضع المهاجم محسن الغساني فريق المدرب الهولندي بيم فيربيك في المقدمة بهدف من مدى قريب في الدقيقة 82.

ورفع المنتخب العُماني رصيده إلى ثلاث نقاط بعد أن حقق فوزه الأول في المجموعة السادسة، وضمن التأهل إلى دور الستة عشر ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثالث بالمجموعات الست.

وودعت تركمانستان البطولة بعد أن تذيلت الترتيب بدون نقاط عقب ثلاث هزائم متتالية. وفازت اليابان 2-1 على أوزبكستان في مباراة أخرى أقيمت في التوقيت نفسه باستاد خليفة بن زايد في العين لتتصدر المجموعة السادسة بتسع نقاط بينما احتل فريق المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المركز الثاني برصيد ست نقاط.