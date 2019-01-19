قمة مرتقبة بين ترامب وكيم جونغ أون أواخر الشهر المقبل

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على حث الخطى باتجاه بدء مفاوضات جدية جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتعلق بنزع السلاح النووي، في وقت التقى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوث كوريا الشمالية كيم يونغ شول في البيت الأبيض، حيث وصف اللقاء بالمثمر.

وكان المبعوث شول التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في زيارة تهدف إلى تهيئة الأرضية من أجل عقد قمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ويقود شول رئيس جهاز المخابرات الأسبق المفاوضات مع الولايات المتحدة، وقد أظهر إشارة نادرة نحو تحرك محتمل بخصوص جهود نزع السلاح النووي، المتعثرة منذ لقاء ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة السنة الماضية.

وفيما تظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على بيونغ بانغ مستمرة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن القمة ستعقد مع نهاية شهر فبراير/شباط المقبل، لكن مكان انعقاد القمة سيعلن عنه فيما بعد.

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