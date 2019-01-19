التلوث يتصدر قائمة الأمم المتحدة لأكبر المخاطر الصحية في العالم

تصدر التلوث والتغير المناخي تقرير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بشأن المخاطر الأكبر على صحة سكان كوكب الأرض خلال العام الجديد.

وقال التقرير إن تسعة من بين كل عشرة أشخاص على الأرض يتنفسون هواءً ملوثاً وهو ما يؤدي إلى ضرر مباشر لرئاتهم ويتسبب في أمراض القلب والمخ ويؤدي لوفاة 7 ملايين شخص كل عام.

وأضافت المنظمة بأن 90% من الوفيات الناتجة عن أمراض التلوث تقع في دول ذات دخول متوسطة أو منخفضة نتيجة لارتفاع الانبعاثات الملوثة.

وطبقاً للتقرير، سيؤدي التغير المناخي إلى زيادة عدد الوفيات في العالم بمقدار 250 ألف شخص إضافي بين أعوام 2030 و2050.

أمراض غير معدية

وحلت الأمراض غير المعدية في المركز الثاني لتقرير المنظمة، التي صنفتها كالأمراض الناتجة عن التدخين وارتفاع استهلاك المشروبات الكحولية والحميات الغذائية غير الصحية والسمنة المفرطة.

وقال التقرير إن تلك الأمراض تتسبب في وفاة 41 مليون شخص بشكل سنوي.

انتشار وباء الإنفلونزا

وحذر التقرير من أن موجة لانتشار وباء الإنفلونزا على نطاق واسع قادمة لا محالة دون تحديد قوتها أو توقيتها.

ولن تتمكن المؤسسات الصحية العامة في عديد من الدول النامية من مواجهة انتشار الإنفلونزا بالشكل المطلوب، حسب وصف التقرير.

وتعمل الأمم المتحدة مع 153 مؤسسة في 114 دولة من أجل الكشف المبكر عن انتشار الوباء.

الجفاف والمجاعات ونزوح السكان

وجاءت أمراض الجفاف والمجاعات والإعدادات المعيشية الهشة والضعيفة الناتجة عن نزوح السكان خلال الصراعات المسلحة والحروب الأهلية في المركز الرابع من حيث أكثر المخاطر التي تهدد حياة الانسان.

وتقول المنظمة إن أكثر من 1.6 مليار شخص يعيشون في مناطق تعاني من تلك الأزمات طويلة الأمد مما يترك سكانها دون أي عناية طبية كافية.

الميكروبات الخارقة للمضادات الحيوية

تتزايد قدرة البكتيريا والفيروسات المختلفة على محاربة المضادات الحيوية مما يسرع من وتيرة سباق الباحثين ضد الزمن من أجل تطوير أدويتهم.

وخصت المنظمة مرض السل بذكر قدرته على محاربة الأدوية المضادة مما يؤدي لإصابة 10 مليون شخص به ووفاة 1.6 مليون شخص بسببه كل عام.

وقاوم السُل الأدوية المعالجة في حوالي 600 ألف حالة إصابة بالمرض عام 2017، وفقاً للتقرير.

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