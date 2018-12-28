ساري يريد حسم مستقبل هازارد مع تشيلسي في أقرب فرصة

وقال هازارد، الذي يتبقى له عام ونصف في عقده مع تشيلسي، انه لن يتخذ اي قرار بشأن مستقبله طويل المدى حتى نهاية الموسم وهو ما لم يتسبب في ايقاف الشائعات المستمرة التي تربطه بالانتقال لريال مدريد.

يريد ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النادي حلاً "للمشكلة" المتعلقة بمستقبل إيدن هازارد وسط تكهنات بأن الجناح البلجيكي سيترك ستامفورد بريدج في نهاية الموسم.

وبسؤاله عما يعتقد ان يقوم به هازارد، قال ساري خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة "لا اعرف. تحدثت معه بشأن مركزه في الملعب. لكنني اعتقد ان الوقت قد حان لاتخاذ القرار.

"أعتقد اننا يجب ان نحل المشكلة. اذا ما اردنا ان نخطط للمستقبل، فان علينا ان نحل هذه المشكلة".