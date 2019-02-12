متاجر كبرى توقف بيع حذاء من تصميم كاتي بيري لتجسيده "وجهاً أسوداً"

موقف جديد يصب فيه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعية جام غضبهم على دور الأزياء بسبب تصميمات ينظر إليها على أنها غير لائقة وعنصرية.

فبعد داري الأزياء الإيطاليتين غوتشي وبرادا ها هو خط الأحذية المملوك لكاتي بيري يواجه أزمة مشابهة.

اثنتان من كبريات سلاسل البيع بالتجزئة سحبتا تصميمين لبيري من موقعيهما على الانترنت، بعد هجوم على التصميمين بحجة كونهما يجسدان "وجهاً أسوداً" ما أثار اتهامات بالعنصرية.

التصميمان، أحدهما لحذاء خفيف مسطح والآخر لصندل بكعب عال، أزيلا من موقع Walmart و Dillard's استجابة للضغوط على وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تنتقد سوى النسخة السوداء من الحذائين، رغم أن هناك نسخة أخرى بلون البيج الزهري الباهت أو ما يعرف بالـ"nude color".

التصميمان يتضمنان عيوناً زرقاء وأنفاً مثلثاً ذهبياً وشفاه حمراء زاهية.

وبحسب الصفحة الرسمية لمجموعة كاتي بيري فإن التصميم هو لبيري بنسبة 100%.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من تعليق غوتشي بيع سترة نسائية سوداء، بلغ سعرها 890 دولاراً، أثارت الاستنكار لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعية، واتهمت الدار بأنها تحاكي بتصميمها "وجهاً أسوداً" مع فتحة للفم محاطة بشفاه حمراء واسعة.

وأصدرت الشركة الإيطالية بياناً يوم الأربعاء قالت فيه إنها "تعتذر بشدة عن الإهانة التي حصلت".

وتعرضت دار برادا أيضاً لأزمة في شهر ديسمبر بسبب أمر مماثل، واعتذرت عن انتاجها سلاسل مفاتيح وقطعاً لتزيين الحقائب وتصميم نوافذ عرض منافذ البيع تضمنت شخصيات تشبه القردة بشفاه حمراء كبيرة، تم انتقادها على أنها عنصرية.

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