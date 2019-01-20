قال التلفزيون السوري إن انفجارا وقع جنوبي العاصمة دمشق، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل، بشأن حجم الانفجار، وإذا كان هناك ضحايا، لكنها تحدثت عن سقوط جرحى فيما قالت منظمات غير حكومية وفق فرانس برس إنه هناك قتلى. وأشارت تقارير أولية إلى أن الهجوم إرهابي.
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انفجار قرب العاصمة السورية دمشق
وتسببت الحرب في سوريا في مقتل نصف مليون شخص، وأجبرت أكثر من نصف سكان البلاد على النزوح أو الهجرة، كما أدت إلى تدخل قوى إقليمية ودولية.
وكانت قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد استعادت السيطرة على معظم أنحاء سوريا بمساعدة الروس والإيرانيين، وتمسك الأسد بالسلطة عبر الصراع الدامي، ووينظر إليه أنه كاره التنازل عنها بعد نهاية الحرب.
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