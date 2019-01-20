انفجار قرب العاصمة السورية دمشق

قال التلفزيون السوري إن انفجارا وقع جنوبي العاصمة دمشق، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل، بشأن حجم الانفجار، وإذا كان هناك ضحايا، لكنها تحدثت عن سقوط جرحى فيما قالت منظمات غير حكومية وفق فرانس برس إنه هناك قتلى. وأشارت تقارير أولية إلى أن الهجوم إرهابي.