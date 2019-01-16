قائد الحرس الثوري الإيراني متحديا إسرائيل: سنبقي على كامل قواتنا وأسلحتنا في سوريا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري إن طهران ستبقي على قواتها وعتادها في سوريا في تحد واضح للتهديدات الإسرائيلية التي أطلقها نتنياهو أمس الثلاثاء بأن تل أبيب ستستمر في استهداف إيران إذا لم تغادر سوريا.