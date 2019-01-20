استمرار احتجاجات السودان للشهر الثاني على التوالي مع اندلاع مظاهرات في أم درمان

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قال شهود عيان إن قوات الأمن السودانية أطلقت يوم الأحد الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين وطاردتهم في الشوارع في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة شهرها الثاني.