لجنة تقصي حقائق حكومية سودانية تكشف عن ارتفاع عدد القتلى إلى 24 شخصا منذ بداية الاحتجاجات

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أعلن عامر محمد إبراهيم رئيس لجنة التحقيق، التي شكلها النائب العام بشأن احتجاجات السودان التي بدأت الشهر الماضي أن عدد القتلى قد ارتفع إلى 24 شخصا. وقدم إبراهيم تقريرا عن أماكن سقوط القتلى موضحا "بلغ عدد القتلى 24 وتوزعوا كالآتي: ثلاثة في ولاية النيل الأبيض وتسعة في القضارف وستة في نهر النيل وثلاثة في الشمالية وثلاثة بأم درمان".

وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن عدد قتلى الاحتجاجات 40 على الأقل.