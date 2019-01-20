مسيرات للمطالبة بتأمين سير النساء في شوارع أستراليا بعد مقتل طالبة من فلسطينيي 48

نظم الآلاف مسيرات في مدن رئيسية باستراليا يوم الأحد للمطالبة بضمان سلامة النساء، بعد مقتل طالبة من فلسطينيي 48 في ملبورن.

وتمثل المسيرات جزءا من تجمعات حاشدة في أنحاء العالم دعما لحقوق النساء، وشارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص في سيدني رددوا فيها هتافات، تطالب بتأمين سير النساء في مدن استراليا.

وكانت الطالبة آية مصاروة (21 عاما) قتلت أثناء عودتها لمنزلها، بعد أن قضت ليلة مع أصدقائها في ملبورن الأسبوع الماضي. وتم توجيه اتهام لشاب يبلغ من العمر 20 عاما بقتلها.

وأجج مقتل مصاروة الغضب من العنف ضد المرأة بعد مقتل أوريديس ديكسون (22 عاما) في ملبورن، بينما كانت عائدة إلى منزلها بعد المشاركة في عرض كوميدي في يونيو/حزيران.

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ويصف مستملو مواقع التواصل الاجتماعي آية بالفتاة المجتهدة، التي حصلت على منحة تخول لها إتمام دراستها في أستراليا. وأظهر فيديو نشر على موقع فيسبوك على الانترنت آية وهي تدرس اللغة الصينية.

الشابة المرحومة طالبة العلم اية مصاروة|||الطالبة المتفوقة عثر على جثتها? في ميلبورن استراليا،حيث كانت تتعلم وفي الفيديو المرفق ،المرحومة قبل عامين من خلال اعداد فلم مدرسي في القاسمي وهي تتحدث وتكتب اللغة الصينية ||| איה מסארווה שגופתה נמצאה במילבורן אוסטרליה,הופיעה בסרט בבית ספרה בבאקה כשהיא מדברת סינית שוטפת:"תלמידה מחוננת".היא למדה באוסטרליה ובסין . https://t.co/WWaHNhinU8‎ Publiée par ‎فرات نصار - פוראת נסאר - Furat Nassar‎ sur Mercredi 16 janvier 2019

وتجمع الآلاف احتجاجا على مقتل مصاروة يوم الجمعة واستمروا في وضع الزهور في المكان الذي لفظت فيه أنفاسها الأخيرة. وسار ترام يحمل الزهور فقط في نفس طريق رحلة مصاروة الأخيرة.

ورفع متظاهرون يوم الأحد في سيدني لافتات تكريما لمصاروة وضحايا العنف الآخرين. وظهرت في نشرات إخبارية تلفزيونية نساء تحملن لافتات كُتب عليها "من أجل آية ومن تعانين في صمت"، و"أريد أن أسير في المتنزه ليلا".

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية عن سامانثا نولان سميث، وهي واحدة من مئات المحتجين في العاصمة الاسترالية كانبيرا قولها: "لا أريد أن تنشأ ابنتي في عالم تشعر فيه بعدم الأمان، أو لا تستطيع أن تستغل فيه الفرص التي تلوح لها، وأشارك في المسيرة مع ابني لأني لا أريده أن ينشأ في عالم تصبح فيه الذكورة السامة مقبولة".

وعلى موقع تويتر على الانترنت نشرت صور في باقة الغربي التي تتحدر منها آية وهي من فلسطينيي الداخل، حيث نظم الأهالي وقفة احتجاجية ضد استهداف آية مصاروة، وضد العنف الذي يستهدف المرأة.

وبعد مقتل مصاروة قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن حكومته ستعلن عن "خطة عمل" أخرى، للقضاء على العنف ضد النساء قبل الانتخابات المقررة بحلول مايو/أيار، إضافة إلى الخطة التي تبلغ تكلفتها 252 مليون دولار التي تُنفذ بالفعل.