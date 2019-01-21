في الصين.. عقاب للمسؤولين حال فشلهم في تحسين جودة الهواء!

قال مسؤول كبير بوزارة البيئة للصحفيين يوم الاثنين إن الصين ستعاقب المسؤولين في المناطق التي تعجز عن تحقيق أهدافها فيما يتعلق بتحسين جودة الهواء هذا الشتاء ولن تقبل أعذارا مثل عدم ملائمة الطقس أو الظروف الاقتصادية السيئة.

وقال ليو بينغ جيانغ مدير إدارة البيئة الهوائية بوزارة البيئة في إفادة صحفية معتادة "لا سبيل أمام المسؤولين المحليين لتفادي العقاب باللجوء إلى أعذار مثل أحوال الطقس".

وشهدت 16 مدينة في شمال البلاد زيادة في تركيزات التلوث في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 وكان أسوأها في منطقة هينان حيث ألقى المسؤولون هناك باللوم على "الأحوال الجوية غير المواتية".

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