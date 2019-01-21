اليابان تقصي السعودية من كأس آسيا

تلقت السعودية هدفاً في الشوط الأول لتخسر 1-صفر أمام اليابان في الشارقة وتودع كأس آسيا لكرة القدم من دور الستة عشر يوم الاثنين.

وسجل المدافع تاكيهيرو تومياسو الهدف الوحيد بضربة رأس ليقود اليابان، الفائزة باللقب أربع مرات، للتأهل لدور الثمانية حيث تواجه فيتنام في دبي يوم الخميس القادم.

وكان للمنتخب السعودي نصيب الأسد من الاستحواذ لكنه لم ينجح في صناعة الكثير من الفرص الحقيقية أمام دفاع اليابان الصلب بقيادة مايا يوشيدا مدافع ساوثامبتون.

واعتمدت اليابان على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على دفاع السعودية مع تقدم لاعبيها للهجوم سعياً وراء التعادل، لكنها لم تستطع زيادة النتيجة رغم أنها واصلت تفوقها على المنتخب السعودي في مواجهاتهما في كأس آسيا، إذ انتصرت للمرة الخامسة في ست مباريات بينهما بالمسابقة القارية.

وهذه أول مرة لا تصل فيها السعودية، بطلة آسيا ثلاث مرات، للنهائي بعد تجاوز دور المجموعات. وخرج المنتخب السعودي من الدور الأول في 2011 و2015 بعد أن بلغ النهائي في 2007.

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تشكيلة مختلفة

أشركت اليابان تشكيلة مختلفة عن تلك التي هزمت أوزبكستان في ختام دور المجموعات، وأجرى مدربها هاجيمي مورياسو عشرة تغييرات، ولم يحتفظ إلا يوشينوري موتو مهاجم نيوكاسل يونايتد بموقعه في القائمة الأساسية.

وترك اليابانيون الاستحواذ على الكرة للمنتخب السعودي، الذي استعاد ياسر الشهراني عقب تعافيه من الإصابة والقائد سالم الدوسري العائد من الإيقاف.

ورغم سيطرة السعودية المبكرة، سجلت اليابان على عكس سير اللعب من أول ركلة ركنية لها في المباراة، فأرسل جاكو شيباساكي كرة عرضية وارتقى تومياسو أعلى من مدافعي السعودية ليحولها برأسه في الشباك بعد 19 دقيقة.

وواجهت السعودية صعوبات في اختراق الدفاع الياباني، وكانت أقرب محاولة لها عن طريق هتان باهبري الذي حادت تسديدته بالقدم اليسرى من عند حافة منطقة الجزاء قليلا عن المرمى في الدقيقة 35.

وواصل المنتخب السعودي التحكم في إيقاع المباراة بعد الاستراحة، ورغم أنه مزج بين الهجوم من على الأطراف والاختراق من العمق خاصة عقب اشتراك لاعب الوسط يحيى الشهري، لم يجد فريق المدرب خوان أنطونيو بيتزي سبيلا لكسر صلابة اليابانيين.

وكادت اليابان أن تضاعف النتيجة من إحدى هجماتها المرتدة القليلة، لكن الدفاع تصدى لمحاولة موتو بعد مرور ساعة من اللعب عقب تمريرة من جينكي هاراجوتشي لاعب هانوفر المتألق.

وأضاع الدوسري أبرز فرصة للسعودية في الدقيقة 62 بعد انطلاقة نادرة من فهد المولد من الجهة اليمنى، وأعاد مهاجم الاتحاد الكرة للخلف لكن لاعب الهلال سدد فوق العارضة من داخل منطقة الجزاء.