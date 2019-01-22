فرنسا تغرّم "غوغل" مبلغ 50 مليون يورو لانتهاكها قواعد الخصوصية

فرضت الوكالة المعنية بحماية البيانات في فرنسا غرامة على شركة "غوغل" التابعة لمجموعة ألفابت بمبلغ 50 مليون يورو أي 57 مليون دولار لانتهاكها قواعد الإتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت، وذلك في أكبر عقوبة من نوعها تتعرض لها إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات أن أكبر محرك بحث في العالم، افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية ولم يحصل بشكل ملائم على الموافقات اللازمة لنشر إعلانات وفقا لاهتماماتهم الشخصية.

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وقالت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في بيان أصدرته الإثنين 21 يناير/كانون الثاني إن "حجم الغرامة والترويج لها تبرره شدة الإنتهاكات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للائحة العامة لحماية البيانات: الشفافية والإبلاغ والموافقة".

ويأتي قرار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في أعقاب شكاوى تقدمت بها منظمتان غير حكوميتين، وقالت إنها بحثت الشكاوى بعدما فوّضها في ذلك عشرة آلاف شخص حتى الآن.

ودخلت اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مايو/ أيار، في أكبر تعديل لقوانين الخصوصية في أكثر من عشرين عاما، وتسمح اللائحة للمستخدمين بالتحكم بصورة أفضل في بياناتهم الشخصية وتعطي الهيئات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى أربعة في المئة من الإيرادات العالمية على المخالفات.

في المقابل أصدرت غوغل بيانا قالت فيه "إن الناس "يتوقعون معايير عالية من الشفافية والتحكم من جانبنا"، وشددت على "التزامها بالوفاء بتلك التوقعات وبمتطلبات الموافقة التي تشترطها اللائحة العامة لحماية البيانات".