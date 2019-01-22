الولايات المتحدة ستطلب رسميا من كندا تسليم المديرة المالية لهواوي

ذكرت صحيفة جلوب آند ميل يوم الاثنين أن الولايات المتحدة أخطرت الحكومة الكندية بأنها تعتزم المضي في تقديم طلب رسمي لتسليم منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي بسبب مزاعم بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

غير أن الصحيفة قالت إن سفير كندا لدى الولايات المتحدة ديفيد ماكنوتون لم يقل في مقابلة معها متى سيتم تقديم طلب التسليم الرسمي لكن الموعد النهائي لتقديمه هو 30 كانون الثاني/يناير الحالي.

ولم تعلق هواوي على الإجراءات القانونية الجارية. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية للتعليق .

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