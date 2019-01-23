الصليب الأحمر يعلن الاستعداد لتبادل السجناء بين الأطراف المتحاربة في اليمن

قال ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن يوم الأربعاء، إن الاستعدادات جارية لتبادل السجناء بين الأطراف المتحاربة في اليمن، بحسب الاتفاق الموقع في السويد الشهر الماضي.

اللجنة الدولية كانت قد شاركت في المحادثات التي جرب في العاصمة الأردنية عمان، حول تبادل الأسرى بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، حيث يحتفظ كلا الطرفين بآلاف الأسرى.

وفي مؤتمر صحفي أقيم في صنعاء، قالت مديرة الاتصالات باللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريلا هضيب، إن مندوبي المنظمة اجتمعوا ويجتمعون بالمحتجزين، وسيتم تبادل الأسرى قريبا، إلا هؤلاء الذين يرفضون تسليمهم إلى الطرف الآخر، وستعمل المنظمة على بقائهم في أماكنهم.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

حرب كلامية بين باريس وروما بشأن الهجرة واستغلال أفريقيا

عواصم تترقب قمة إردوغان بوتين وتأثيرها على الوضع في سوريا

إتهام أربعة أميركيين بالتخطيط لمهاجمة بلدة "إسلامبرغ" بولاية نيويورك بالقنابل

يذكر أن الحرب الدائرة في اليمن تستمر منذ 4 سنوات، بين الحوثيين الموالين لإيران، والحكومة المعترف بها دوليا، وتتلقى دعما من قوات التحالف بقيادة السعودية.

واتفق الطرفان في محادثات السلام في السويد الشهر الماضي على سلسلة إجراءات، لبناء الثقة، بما فيها تبادل السجناء، إلا أن عملية التنفيذ كانت بطيئة وشابتها أعمال عنف أدى إلى انعدام الثقة بين الطرفين.