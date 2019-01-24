سوناطراك: ارتفاع الاستهلاك المحلي للغاز يعرض صادرات الجزائر للخطر

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الحكومية للطاقة عبد المؤمن ولد قدور أن الجزائر ستواجه صعوبات في الإبقاء على صادرات الغاز عند 50 مليون قدم مكعبة سنويا في الأمد المتوسط ما لم تكبح تنامي الاستهلاك المحلي للغاز.

وبلغ الإستهلاك المحلي عام 2018، 45.1 مليار، ومن المتوقع أن يرتفع 4.7 بالمئة سنويا ليصل إلى 67 مليون قدم مكعبة بحلول العام 2028 وفقا لوثيقة من لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية.

وقال قدور "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، ارتفاع الاستهلاك المحلي يعرض قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الأجانب للخطر".

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ويقول مراقبون إن الإعلان عن الوثائق يأتي في إطار سعي المسؤولين لتحذير الرأي العام من أن الجزائر تحتاج إلى استغلال احتياطاتها من الغاز الصخري، وهي ثالث أكبر احتياطيات على مستوى العالم.

وأجرى البلد المنتج للنفط والعضو في "أوبك" محادثات مع شركات نفط أجنبية كبيرة بشأن استكشاف الغاز الصخري في جنوب الجزائر.

وتريد "سوناطراك" تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف هذا العام، لكنها تريد ضمان عدم مواجهة الشركات الأجنبية احتجاجات محلية مثل تلك التي أجبرت "سوناطراك" على إيقاف تجارب استكشافها للغاز الصخري مؤقتا بالقرب من حقل عين صالح الغازي في 2015

وتدعم الجزائر أسعار الغاز والكهرباء في إطار منظومة رفاه اجتماعي أوسع نطاقا..

ويتحدث المسؤولون عن إصلاح ذلك الدعم الذي يتضمن أسعار البنزين، لكنهم أجلوا أي خطوات في 2019 الذي سيشهد انتخابات رئاسية.