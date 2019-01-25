فيديو: أرض الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات في القدس التي حجزتها محكمة إسرائيلية

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس يوم الثلاثاء بالحجز المؤقت على قطعة أرض، مسجلة باسم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

والحكم الذي صدر يوم الثلاثاء 22 يناير، عن محكمة مدينة القدس، يمنح امتياز الحجز المؤقت لممتلكات عرفات.

وبحسب القرار فإن أي طلب لرفع الحجز يجب أن يقدم في جلسة استماع جديدة، ضمن 30 يوما للاستئناف.

منظمة "شورات هادن" غير الحكومية طالبت بهذه الأرض، وهي ضمن الحدود الجغرافية للقدس الشرقية، كضمانة ضمن دعوى مدنية تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأسر ضحايا هجمات فلسطينيين.

وبحسب نيتسانا دارشان رئيسة المنظمة فإن هذه القضية هي خطوة نحو تحقيق العدالة، للضحايا وأسرهم، وأضافت:"لن نسمح لعائلة عرفات تملك ارض في قلب القدس، وعليهم دفع تعويضات لضحاياه، عرفات هو جد الإرهاب الحديث، ومسؤول عن قتل الآلاف من الرجال والنساءوالأطفال الأبرياء".

وتوفي عرفات في مستشفى فرنسي 11 نوفمبر 2014، واتهم الفلسطينيون إسرائيل بتسميمه.

خبراء سويسريون أكدوا أنهم وجدوا مستويات عالية من البولونيوم المشجع في متعلقاته الشخصية.

ناصر القدوة وهو ابن شقيقة عرفات قال إن حكم المحكمة غير مقبول.

مساحة العقار 2700 مترا مربعا، على جبل الزيتون ويطل على مدينة القدس القديمة والمسجد الأقصى.

يذكر أن هنالك حوالي 120 قضية ضد السلطة الفلسطينية في أروقة المحاكم الإسرائيلية، تطالب بمجملها بتعويضات عن قتلى هجمات شنها فلسطينيون.

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