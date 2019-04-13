أستراليا تفتح مكتبا لرعاية مصالحها التجارية والدفاعية لدى إسرائيل في القدس

أعلنت أستراليا أمس الجمعة افتتاحها لمكتب جديد لرعاية مصالحها التجارية والأمنية لدى إسرائيل وسط مدينة القدس، بحسب صحيفة جيروسلم بوست.

وكانت الحكومة الاسترالية اعترفت رسميا بالقدس الغربية عاصمة للدولة العبرية نهاية السنة الماضية، على لسان رئيس الحكومة سكوت موريسون، وهو اعتراف أدانته جامعة الدول العربية بالإجماع.

وكان موريسون قال في خاطب له في مؤسسة سيدني بأن أستراليا تعترف بأن القدس الغربية هي عاصمة لإسرائيل، وإنها قد تبحث عن مكان لسفارتها، مضيفا القول إن كانبيرا تتطلع إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية، بعد مفاوضات الوضع النهائي للمدينة المقدسة.

وقد جدد رئيس الوزراء الأسترالي دعمه لحل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، قائلا إن حل الدولتين يبقى السبيل الأمثل لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومقرا بأن العراقيل التي تقف أمام تحقيق ذلك الهدف، أضحى من الصعب تذليلها اليوم.

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