البابا يدعو أوروبا إلى التضامن مع مهاجرين محبطين بالقرب من مالطا

وجه البابا فرنسيس من الفاتيكان نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد الأوروبي، حتى يستقبلوا 49 مهاجرا ، من بينهم أطفال يصارعون الأمواج في المتوسط منذ أكثر من أسبوعين بالنسبة إلى البعض منهم. ويوجد هؤلاء المهاجرون عالقين على متن سفينتين أجرتهما منظمتان من ألمانيا هما "سي ووتش" و"سي آي" بالقرب من السواحل المالطية، دون أن يلوح حل بشأن مصيرهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها البابا نداء إلى الأوروبيين حتى يفتحوا حدود بلدانهم أمام المهاجرين. من جانبه قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن الموانئ الإيطالية ستكون مغلقة في وجه هؤلاء المهاجرين، وبدا موقف سالفيني متعارضا مع موقف نائب رئيس الوزراء دي مايو، الذي قال إن بلاده مستعدة لاستقبالهم شرط هبوطهم في مالطا أولا.

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أما رئيس الوزارء المالطي جوزيف موسكات فقد أوضح أنه لا يريد أن يخلق سابقة، تخول للمهاجرين بأن تشرع أمامهم أبواب الدخول إلى بلاده. وتخشى مالطا القريبة من السواحل الليبية والتي يقطنها أقل من نصف مليون نسمة، أن تصبح بوابة الدخول الرئيسية في أوروبا بالنسبة إلى المهاجرين، إذا سمحت بفتح أبوابها.

أما فيما يتعلق بباقي الدول الأوروبية فقد أعربت كل من ألمانيا وهولندا عن استعدادهما، لاستقبال هؤلاء المهاجرين شرط أن يكون ذلك في إطار أوروبي، ولكن لم يتخذ قرار بعد في هذا الخصوص. في الأثناء يزيد احباط المهاجرين على متن السفينتين، في وقت بدأت المؤونة لديهم تتضاءل، وينهك التعب أفراد الطاقم.