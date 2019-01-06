فيديو: البابا فرنسيس يدعو زعماء أوروبا لاستقبال المهاجرين

وخلال خطابه دعا البابا إلى مساعدة المشردين والمهاجرين والفقراء،وحث البابا فرنسيس يوم الأحد زعيمين أوروبيين على وقف الخلافات بينهما بشأن مصير 49 مهاجرا تقطعت بهم السبل على متن سفينتي إنقاذ في البحر المتوسط وتوفير ميناء آمن لاستقبالهم.

احتفل البابا فرنسيس بعيد الغطاس يوم الأحد في كنيسة القديس بطرس.

استمع إلى خطاب البابا عشرات الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس، حيث قال:"أوجه نداء قويا إلى الزعماء الإوروبيين لإظهار تضامن ملموس مع هؤلاء الناس".

وجاء حديث البابا عن الخلاف الدبلوماسي بين إيطاليا ومالطا أثناء عظته التي ألقاها في حضور عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس.

وقال البابا فرنسيس "أناشد مخلصا زعماء أوروبا إبداء تضامن ملموس مع هؤلاء الأشخاص".

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وأضاف "هم يسعون للوصول إلى ميناء آمن يمكنهم الرسو فيه".

ويوجد 32 شخصا على متن السفينة (سي-ووتش 3) التي تديرها منظمة إغاثة ألمانية والتي أنقذتهم من قارب متهالك قبالة ساحل ليبيا يوم 22 ديسمبر كانون الأول. ومن بين هؤلاء ثلاثة أطفال وأربعة صبية.

وهناك 17 آخرون على متن سفينة إنقاذ ألمانية أخرى هي (سي آي) جرى إنقاذهم يوم 29 ديسمبر كانون الأول.

وطالب نحو 24 منظمة خيرية، منها منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتوفير ميناء آمن لرسو السفينتين.

وقال لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة (5-نجوم)، إن بلاده ربما تستقبل النساء والأطفال إذا سمحت مالطا برسو السفينتين لكن وزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة والذي أغلق الموانئ في وجه سفن الإنقاذ، يعارض هذه الفكرة.