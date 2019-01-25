إعتقال روجر ستون المستشار السابق للرئيس ترامب بتهم سبعة من المحقق مولر

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمعة روجر ستون، المساعد المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من منزله في فلوريدا.

ستون المنتمي للحزب الجمهوري، شغل منصب مستشار ترامب، خلال حملته الانتخابية عام 2016، وهو ما جعل اسمه في واجهة التحقيقات بخصوص التدخل الروسي للتأثير على سير الانتخابات الأمريكية.

ويُشاع أن ستون كان وراء تسريب وثائق عبر موقع ويكيليكس، تخص هيلاري كلنتون، وهي عبارة عن رسائل البريد الإلكتروني لجون بوديستا رئيس حملة كلينتون الانتخابية.

يذكر أن فريق المحقق مولر أوقف ستون لسبعة تهم.

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