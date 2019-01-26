شاهد: مظاهرات في أستراليا للمطالبة بتغيير تاريخ العيد الوطني المثير للجدل

آلاف الأستراليين في شوارع سيدني للمطالبة بإلغاء اليوم الوطني للبلاد المصادف للسادس والعشرين من يناير كانون الثاني لكل عام. ففي حين يعتبر السكان من أصل أوروبي هذه اليوم بمثابة يوم ولدت فيه أستراليا الحديثة يرى فيه السكان الأصليون في البلاد أنه يوم غزو

ففي ذلك اليوم من عام 1788 قدم إلى أستراليا أسطول بحري بريطاني يقل جنودا وخريجي سجون ليحطوا بأرض كان يقيم فيها السكان الأصليون منذ ما لا يقل عن 50 ألف سنة.

وقد عمت المظاهرات عدة مدن أسترالية كملبورن وكانبيرا وسيدني التي خرج فيها نحو خمسة آلاف متظاهر رددوا شعارات مثل " كانت دائما وستبقى أرضا للسكان الأصليين" و" لا مدعاة للفخر في إبادة شعب"، ودعوا لتغيير التاريخ الذي يخلد ذكرى تثير الجدل.