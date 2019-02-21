شاهد: فنانون من غزة يعرضون أعمالهم في يوكوهاما اليابانية

تمكن ثلاثة فنانين من قطاع غزة من عرض أعمالهم في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وبهذه المناسبة تحدث الفنانون الثلاثة في مؤتمر صحفي عن أعمالهم والصعوبات اليومية التي تواجههم في ظلّ الحصار المفروض على القطاع. ويتعلق الأمر بمحمد الحواجري ورائد عيسى وسهيل سالم.

وأكد الفنان محمد الحواجري في حديثه إلى الحضور أنه كان يعتقد أنّ فكرة الخروج من قطاع غزة وزيارة اليابان ضرب من ضروب المستحيل، مشيرا إلى الخوف الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي.

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وأوضح الحواجري أنّ الفن رسالة وأنه يأمل في يعرف الشعب الياباني أنّه بإمكان الفن والثقافة الصمود في مناطق وبؤر النزاع.

ويُعرض حوالي 40 عملا للفنانين الثلاثة في المعرض الذي يحتضنه "يوكوهاما غاليري"، وتحاكي معظم الأعمال الواقع الذي يعيشه سكان القطاع والطبيعة التي تكاد تكون حاضرة في معظم الأعمال المعروضة.

يشاهد زوار المعرض إحدى لوحات الفنان سهيل سالم، التي تصور جندي وقدمه مضمدة، وهي محاكاة للجدار الذي تدعي إسرائيل أنه شيد لوضع حدّ للإرهاب.