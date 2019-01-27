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أصحاب السترات الصفراء في فرنسا يتحدون ماكرون ويواصلون التظاهر

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أصحاب السترات الصفراء في فرنسا يتحدون ماكرون ويواصلون التظاهر

واصل أكثر من 20 ألف شخص من محتجي السترات الصفراء في فرنسا مظاهراتهم بكل إصرار، واصطدم ما يزيد عن ألفي متظاهر في باريس مع عناصر الشرطة التي أطلقت عليهم الغازات المسيلة للدموع، وذلك بعد عشرة أيام من فتح نقاش وطني واسع وعد خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيقود إلى اتخاذ إجراءات، لكن لا يبدو أن الرئيس الشاب قد نجح في كبح جماح المعارضين لهامش من سياساته. وانطلقت الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين، اعتراضا على خطط لزيادة ضرائب الوقود، قبل أن تتطور إلى تمرد أوسع ضد الحكومة.

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