اليابان إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على إيران واستقالة كيروش

بلغت اليابان نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزها الكبير 3-صفر على إيران في قبل النهائي باستاد هزاع بن زايد في العين يوم الاثنين.

وجاءت ثلاثية اليابان، التي تأهلت للمباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخها، في الشوط الثاني حيث تقدم يويا أوساكا في الدقيقة 56 وعزز النتيجة في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وجعل جينكي هاراغوتشي النتيجة 3-صفر في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما توغل داخل منطقة جزاء إيران.

وستلتقي اليابان، المتوجة باللقب أربع مرات من قبل، في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل مع الفائز من مباراة قبل النهائي الثانية بين الإمارات صاحبة الأرض وقطر يوم الثلاثاء.

استقالة كيروش

وأدت الهزيمة لاستقالة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد نحو ثماني سنوات من تولي قيادة المنتخب الإيراني.

وكان المدرب السابق لريال مدريد يأمل في قيادة إيران إلى أول لقب قاري منذ 1976 في الإمارات لكن اليابان سجلت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتقصي فريق المدرب البرتغالي من البطولة.

وقال كيروش (65 عاما) مقتبسا أغنية شهيرة لفرانك سيناترا "أعتقد أن أبسط شيء يجب فعله هو اقتباس الأغنية القديمة التي تقول ‭‭'‬‬والآن حانت النهاية‭‭'‬‬. أنا سعيد وفخور بما فعلته".

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