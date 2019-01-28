موراتا مهاجم تشيلسي ينتقل الى أتليتيكو مدريد حتى نهاية الموسم

قال نادي أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الاولى الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الاثنين إن ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي انضم للفريق في عقد إعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لفحص طبي يوم الأحد قبل انتقاله لاتليتيكو عقب ضم تشيلسي للمهاجم الارجنتيني جونزالو هيجوين في عقد اعارة الاسبوع الماضي.

وأمضي موراتا اربعة مواسم في اكاديمية اتليتيكو قبل انضمامه للغريم ريال مدريد. ولعب موراتا ضمن صفوف يوفنتوس قبل انضمامه لتشيلسي في يوليو تموز 2017 ليسجل 24 هدفا في 72 مباراة مع الفريق اللندني.

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وكان اخر ظهور للاعب مع تشيلسي امام نوتنجهام فورست في الخامس من يناير كانون الثاني حيث سجل كلا الهدفين في الفوز 2-صفر في مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الانجليزي.

وذكر اتليتيكو بموقعه على الانترنت "أثبت موراتا نفسه كمهاجم هداف في عدد من اكثر بطولات الدوري الاوروبية تنافسية.

"بوصول موراتا، نكون قد قمنا بضم مهاجم يتمتع بموهبة كبيرة للنادي.. ويمتلك القدرة على التسجيل بقدمه ورأسه بفضل طوله... اضافة لقدرته على الاندماج مع زملائه في الفريق".