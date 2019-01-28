سجن 3 قياديين من المعارضة البحرينية بتهمة التخابر مع قطر

قالت وكالة أنباء البحرين وجماعة معنية بالحقوق، الاثنين، إن محكمة التمييز في البحرين أيدت حكما بالسجن المؤبد على ثلاثة من زعماء المعارضة بتهمة التخابر مع قطر.

و كانت محكمة بحرينية قد حكمت في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2018 بالسجن المؤبد على الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان واثنين آخرين من زعماء الوفاق وهما الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود.

وسبق أن أعتقل زعيم العارضة في 2014 وحكم عليه بالسجن أربعة أعوام في تموز يوليو 2015

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