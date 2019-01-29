الإمارات تقدم شكوى ضد قطر في منظمة التجارة العالمية بشأن حظر الدوحة لمنتجاتها

قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة تقدمت بشكوى بحق قطر في منظمة التجارة العالمية، قائلة إن الدوحة فرضت حظرا على المنتجات الإماراتية.

كانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط النقل مع قطر منذ يونيو حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي يوليو تموز 2017، قدمت قطر شكوى واسعة النطاق أمام منظمة التجارة للطعن على المقاطعة التجارية التي فرضتها الإمارات والسعودية والبحرين. ومازالت هذه القضية قائمة.

وقالت الوكالة الإماراتية الرسمية اليوم "تأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية".

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ولم تذكر الوكالة متى تقدمت الإمارات بالشكوى.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من المسؤولين القطريين بخصوص الشكوى.

وقالت الإمارات إن قطر قامت "برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات".

وحظرت قطر المنتجات التي منشأها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين في مايو أيار 2018.