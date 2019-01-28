فيديو: أمير قطر في سيول لتوقيع اتفاقيات تعاون

عقد الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، قمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في سيول، يوم الإثنين.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تقويتها، بالإضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي، والتطورات بملف استضافة قطر لكأس العالم عام 2022، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات.

ووصل تميم بن حمد، إلى كوريا الجنوبية يوم أمس، في سيارة تستمر ليومين، في إطار جولة آسيوية تشمل أيضا اليابان والصين، ويشارك فيها وزراء ورجال أعمال.

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