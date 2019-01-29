إصابة شرطي في انفجار قنبلتي صوت جنوب إيران و"جيش العدل" يعلن مسؤوليته

قال مسؤولون محليون لوسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء إن قنبلتي صوت انفجرتا في مدينة زاهدان في جنوب شرق إيران، وتسببت بإصابة ثلاثة من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن نائب حاكم زاهدان قوله إن الانفجارين نجما عن قنبلتي صوت.

وزاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوشستان حيث كثيرا ما تشتبك قوات الأمن مع مهربي المخدرات ومتشددين.

أعلنت جماعة جيش العدل المتشددة مسؤوليتها عن انفجارين في مدينة زاهدان في جنوب شرق إيران أسفرا عن إصابة ثلاثة من ضباط الشرطة.

ونشر بعض الناشطين ما يبدو أنها صورا ومقاطع فيديو لموقع الانفجار في زاهدان.

تصاویر دیگری از محل انفجار در بلوار بعثت زاهدان.

این انفجار چهار مجروح در پی داشته که بیشتر آنها از نیروهای خنثی‌کننده ناجا بوده‌اند که پس از انفجار اول خود را به محل رسانده‌بودند.

گروهک تروریستی جیش العدل مسئولیت این حمله ناکام تروریستی را برعهده گرفته است pic.twitter.com/5LARMRQ57U — Reza Kiani (@rkeiani) January 29, 2019

وقالت الجماعة في بيان إنها استهدفت مركزا للشرطة "بقنبلتين قويتين" مما دمر سيارة ودراجة نارية تابعتين للشرطة. وقال مسؤولون إيرانيون إن الانفجارين وقعا بسبب قنابل صوتية وتسببا في إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح طفيفة.

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