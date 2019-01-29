الولايات المتحدة خارج قائمة 20 دولة الأكثر شفافية والإمارات الأولى عربيا.. اعرف ترتيب بلدك

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي الخاص بمعايير الشفافية والفساد حول العالم لسنة 2018 والذي تضمن 180 دولة.

وحافظت الدنمارك للعام الثاني على التوالي على صدارة ترتيب الدول الأكثر شفافية في العالم بنتيجة 88 نقطة من 100، تلتها نيوزيلندا ب 87 نقطة.

وبخصوص الدول العربية فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 23 برصيد 70 نقطة، وجاءت بعد كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اللتان احتلتا المرتبة 21 و22 اتباعا، متصدرة بذلك قائمة الدول العربية الأكثر شفافية.

تلتها قطر في المرتبة الثانية عربيا و33 عالميا برصيد 62 نقطة، متقدمة بذلك على إسرائيل التي جاءت بعدها في المرتبة 34، ثم عمان التي جاءت في المركز الثالث عربيا و53 عالميا برصيد 52 نقطة، بعد إيطاليا.

واحتلت كل من الأردن والسعودية المرتبة 58 عالميا مع أفضلية للأردن في التصنيف، والرابعة عربيا، فيما جاءت كل من المغرب وتونس في المرتبة 73 دوليا والخامسة عربيا برصيد 43 نقطة لكليهما، ثم الكويت سادسا و78 عالميا والتي سبقت تركيا التي جاءت في المرتبة 78 كذلك مع أفضلية للكويت.

في حين صنفت كل من البحرين والجزائر ومصر ولبنان ضمن مراتب متأخرة، من حيث الشفافية، حيث جاءت البحرين في المرتبة 99 عالميا، ثم الجزائر وصمر (105 عالميا)، فلبنان في المرتبة 138.

في حين تذيل قائمة الترتيب كل من جنوب السودان وسوريا والصومال.

وأشار التقرير الذي تصدره المنظمة سنويا، إلى أن أكثر من ثلثي دول العالم (180 دولة التي شملها التقرير)، حققت أقل من 50 نقطة، بمعدل 43 نقطة.

وأنه منذ 2012 هناك 20 دولة حققت تقدما ملحوظا في التصنيف من خلال تبني معايير أكثر شفافية في الحكم والإدارة والاقتصاد، ومكافحة الفساد، من بينها الأرجنتين وساحل العاج (كوديفوار)،

في حين انخفض تصنيف 16 دولة أخرى بشكل ملحوظ كذلك من بينها أستراليا، التشيلي ومالطا.

مشيرا إلى الولايات المتحدة التي فقدت 4 نقاط مقارنة بالسنة الفارطة، لتخرج بذلك من قائمة الدول العشرين الأكثر شفافية.

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وأضاف التقرير أن البلدان ذات مستويات الفساد العالية يمكن أن تكون أماكن خطرة على المعارضين السياسيين. وعمليا، فإن جميع الدول التي يتم فيها إصدار أوامر القتل السياسي من قبل الحكومات يتم تصنيفها على أنها فاسدة للغاية على مؤشر الشفافية العالمي.

وتٌعد منظمة الشفافية الدولية التي مقرها في برلين بألمانيا، منذ 25 سنة، تقارير حول الفساد في العالم مستندة في دراساتها إلى جملة من المقاييس والمعايير على مدى ديمقراطية البلد، وشفافية المعاملات الإدارية والمالية، ومدى تشجيع الدول للتنافيسة ومناخ الإستثمار ومحاربة الفساد.

ويتم التصنيف حسب سلم تنقيط من 0 إلى 100 حيث تمثل 100 أكثر درجات الشفافية.