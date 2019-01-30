تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي" يتصدر مبيعات السيارات في العالم سنة 2018

تصدر تحالف شركات "رينو نيسان ميتسوبيشي" الفرنسي الياباني مبيعات السيارات والعربات الخفيفة سنة 2018 بحساب 10.76 مليون سيارة، متقدما على شركة "فولكسفاغن" الألمانية التي باعت 10.6 مليون وحدة في السنة ذاتها، دون اعتبار الشاحنات الكبيرة من نوع "مان" و"سكانيا"، وقد حققت "فولكسفاغن" نموا في مبيعاتها قدر بنحو 0.9%.

واحتلت شركة "تويوتا موتورز" المرتبة الثالثة من حيث المبيعات بحساب 10.59 مليون سيارة، وشملت تلك المبيعات علامتي "تويوتا" و"لوكسس" إلى جانب السيارات الصغيرة من إنتاج فرعها "داياتسو"، وكذلك السيارات الخفيفة والثقيلة والشاحنات التي أنتجتها وحدة شاحناتها "هينو موتورز".

ويحاول العديد من مصنعي السيارات زيادة حجم مبيعاتهم لتحقيق مزيد من العائدات، وخفض التكاليف وسط ضخ مزيد من الأموال المطلوبة لتطوير تكنولوجيات الجيل المقبل من السيارات، والتي تشمل السيارات ذاتية القيادة، والسيارات الكهربائية.

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